Como fazer com que uma aba/janela abra em primeiro plano no Safari [Mac]

Se você usa o Safari como seu navegador do Mac e costuma manter múltiplas abas e janelas abertas nele, uma dica bem bacana pode lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de fazer com que as novas abas ou janelas abram em primeiro plano, tornando-as ativas. Nos parágrafos adiante, mostraremos justamente como fazer isso no browser nativo da Maçã. 👨‍💻

Com o navegador aberto, vá até Safari » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command , . Em seguida, acesse “Abas” e, na seção “Navegação”, marque a opção “Ao abrir uma nova aba ou janela, torná-la ativa”.

E é isso. Após fazer essa ativação, o ajuste já terá entrado em vigor na próxima vez que for usar o navegador.

Assim, quando você clicar num link segurando ⌘ , ele será aberto numa nova aba em primeiro plano. Caso queira que um especificamente abra em segundo plano, segure também a tecla ⇧ shift ao clicar num link.

Simples, não?! 😁