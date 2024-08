iCloud+ foi o serviço da Apple mais assinado no último ano nos EUA

Como bem sabemos, os serviços de streaming da Apple — principalmente em termos de jogos (Apple Arcade), vídeos (Apple TV+) e músicas (Apple Music) — sofrem bastante concorrência no mercado. No entanto, mesmo analisando somente as assinaturas fornecidas pela empresa, nenhum deles também está na liderança.

Conforme uma nova pesquisa da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), cerca de 64% dos clientes da Apple nos Estados Unidos assinaram o iCloud+, serviço de armazenamento na nuvem da companhia, nos 12 meses anteriores a junho de 2024.

Mesmo não liderando, o Apple Music e o Apple TV+ tiveram participações de mercado significativas, com 42% e 32% dos clientes da Maçã assinando-os, respectivamente. Os outros serviços da empresa, como Podcasts e News (este indisponível no Brasil), embora tenham uma base de usuários substancial, podem incluir usuários gratuitos — ainda assim, eles foram assinados por 37% e 27% dos usuários, respectivamente.

Por algum motivo, a pesquisa não incluiu dados do Apple Fitness+, plataforma de exercícios sob demanda da empresa. A CIRP também disse que seus questionários de pesquisa não conseguiram capturar a atividade na App Store, outra grande fonte de receita para a Apple na categoria de serviços.

Por fim, o AppleCare, serviço de garantia estendida da empresa, teve taxas de adoção mais baixas que as dos serviços digitais. Nesse caso, apenas 17% dos compradores de iPhone optaram pelo AppleCare; entre donos de iPads, esse número foi de 35%.

Embora reflitam dados do mercado americano, não é exagero dizer que o iCloud+ também pode ser o serviço da Apple mais assinado no Brasil e em várias outras partes do mundo. Isso porque os 5GB gratuitos que a empresa oferece são, na maioria das vezes, insuficientes — de certa forma “forçando” os usuários a adquirirem mais armazenamento para suas fotos, seus aplicativos, etc.

