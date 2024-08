“iPhones 16 Pro” poderão ser lançados já com Ilha Dinâmica menor

Há alguns meses, falamos aqui sobre a possibilidade de a Apple adotar um novo material chamado “metalens” na Ilha Dinâmica (Dynamic Island) do “iPhone 17 Pro Max”, de modo a diminuir o tamanho do entalhe.

Hoje, contudo, o DigiTimes publicou um relatório (exclusivo para assinantes) o qual diz que essa nova tecnologia poderá estrear, na verdade, já nos “iPhones 16 Pro”, cujo lançamento é esperado para meados do mês que vem.

Mais especificamente, esse material seria aplicado nos componentes do Face ID — diminuindo, assim, o espaço interno ocupado pelo sensor biométrico da Apple. Ainda de acordo com o veículo, a empresa tem feito experimentos com essa tecnologia há algum tempo — e até considerou introduzi-la primeiro nos iPads.

Como explicado pelo iMore, essa tecnologia utiliza uma técnica chamada fotolitografia para criar lentes ultrafinas que podem não só ajudar a diminuir o tamanho de um componente do tipo, como também aprimorar sua performance.

Entre as fabricantes cotadas para fornecer essas “metalens” para a Maçã, estão as taiwanesas VisEra — a qual já foi citada como a provável fornecedora desse mesmo tipo de componente, só que para o “Apple Glass”— e a Asia Optical, a qual está começando a se aventurar nesse mercado.

Teria a Apple dado um jeito de adiantar a adoção desse material em um ano? Aguardemos…

