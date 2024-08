Leilão tem MacBooks com lances a partir de R$475, Apple Watch por R$430 e mais

Um novo leilão de eletrônicos pode ser a sua chance de adquirir produtos da Apple por valores abaixo do mercado. Organizado pela Kron Leilões, o pregão disponibiliza bens confiscados da Rental Coins, empresa que operou em um esquema de pirâmide e teve sua falência decretada pela justiça em 2022.

Publicidade

Ao todo, estão sendo leiloados mais de 30 MacBooks (com lances a partir de R$475), Apple Watches Series 6 (a partir de R$430) e outros produtos da Apple, como muitos Magic Mouses (a partir de R$55) e pelo menos dois Magic Keyboards (a partir de R$105).

Mas o leilão não se resume a produtos da Apple. Há, ainda, dispositivos como um PlayStation 5 (com lances a partir de R$475) e um Drone DJI (a partir de R$550). Todos os itens do pregão, o qual está previsto para ser finalizado no dia 30 de agosto, podem ser encontrados nesse link.

O site já está recebendo lances — por isso, alguns valores podem estar diferentes dos supracitados. Cabe notar que é necessário um cadastro na plataforma para participar do leilão.