Mark Wahlberg estrelará “Weekend Warriors”, novo filme do Apple TV+

O ator Mark Wahlberg voltará a estrelar uma produção do Apple TV+ após o serviço ter adquirido “Weekend Warriors”, um novo longa escrito e dirigido por Stephen Chbosky.

Ainda nas fases iniciais de produção, o longa será desenvolvido pelo Apple Studios, e produzido pela Plan B e pela The SpringHill Company.

O projeto é baseado no filme “Weekend Rebels”, um drama alemão baseado na história real de Mirco e Jason von Juterzcenka. O longa acompanha um pai e seu filho autista, que deseja escolher o seu clube de futebol favorito da Premier League e faz seu pai levá-lo para ver todos os times até que ele possa decidir.

A adaptação da Apple será produzida por Dede Gardner e Jeremy Kleiner (ambos da Plan B), além de Spencer Beighley, LeBron James e Jamal Henderson (da SpringHill). Já Maverick Carter será o produtor executivo, junto a Michelle Wilens.

“Weekend Warriors” marca a segunda colaboração entre Apple e Wahlberg, que recentemente estrelou “Plano em Família” (“The Family Plan”), já disponível no serviço.

