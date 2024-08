Promoções na App Store: FABULUS Guitar Chord finder, Beyond Scan: OCR & PDF Scanner, Rastreador de formigas e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store desta quarta-feira!

O FABULUS Guitar Chord finder, criado pelo pessoal da Fabrice Mac, é um utilitário musical para violão e nosso destaque do dia.

O app conta com mais de 100.000 acordes com variadas afinações, uma ferramenta de identificação de acordes e até mesmo um quiz para exercitar as suas habilidades musicais.

Braço de violão interativo: nomes e posições de qualquer tipo de acordes e acordes invertidos. 43 escalas. Em qualquer afinação. Sem anúncios, sem coleta de dados.

Confira um vídeo:

Se você gosta de tocar violão, ou simplesmente é um entusiasta musical, não perca essa oferta! 🎵

Abaixo mais aplicativos para iOS/iPadOS/tvOS que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Utilitário para digitalização de documentos.

Suas fotos no mapa.

Jogo de desenho para a Apple TV.

Puzzles.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️