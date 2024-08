Vídeo: organizando e compartilhando janelas no macOS Sequoia 15

Demorou alguns bons muitos anos, mas a Apple finalmente está equiparando (se é que podemos dizer assim) o macOS ao Windows em termos de gerenciamento/organização de janelas.

Sim, no macOS Sequoia 15 finalmente teremos novos gestos e atalhos para posicionar e redimensionar janelas de maneira mais prática — algo que, até hoje, dependia de utilitários desenvolvidos por terceiros (como o Magnet ou o Rectangle).

O vídeo de hoje trata disso e, também, de uma novidade no iCloud Drive, bem como uma nova interface para compartilhamento de janelas em videochamadas e, ainda, a possibilidade de trocar o seu plano de fundo. Veja só:

E aí, estão curtindo as novidades do Sequoia? 😉

