VP da App Store deixará a Apple em outubro; equipe será dividida em duas

Mais um executivo da Apple está de malas prontas para deixar a companhia. Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, trata-se de Matt Fischer, que ocupava o cargo de vice-presidente da App Store desde 2010 e estava na empresa desde 2003.

A saída de Fischer ocorrerá em outubro, de acordo com fontes ouvidas pelo jornalista. Em um email enviado à sua equipe, ele confirmou a decisão:

Após 21 anos na Apple, tomei a decisão de me afastar da nossa incrível empresa. Isso estava em minha mente há algum tempo e, como também estamos reorganizando a equipe para gerenciar melhor novos desafios e oportunidades, agora é o momento certo de passar o bastão para dois líderes excepcionais da minha equipe.

Mais do que “apenas” isso, o time responsável pela loja de aplicativos da Maçã será dividido em dois, sendo que um ficará responsável por supervisionar a App Store em si (o principal meio de distribuição deles) e o outro, dedicado a lojas de terceiros — algo que passou a ser bastante importante para a empresa depois das decisões da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) na União Europeia.

Ainda sobre as mudanças no time da App Store, Gurman afirmou que elas estão sendo feitas por Phil Schiller (que já é um Apple Fellow, mas ainda responsável por dar a palavra final no setor da App Store).

Para os cargos dos dois subgrupos, a Apple indicou Carson Oliver para comandar a App Store, enquanto que Ann Thai ficará encarregada dos marketplaces de terceiros. Os dois seguirão respondendo a Schiller, obviamente.