Agora é possível compartilhar posts do Facebook/Instagram no Threads

A Meta começou a liberar para todos os usuários do Facebook e do Instagram uma opção que deixa você compartilhar publicações feitas nessas plataformas também no Threads, sua rede rival do X (antigo Twitter).

Em testes desde fevereiro (na época só com o Facebook), esse recurso chegou a ser expandido para o Instagram em maio, mas agora todos podem aproveitá-lo. A empresa, vale notar, já permitia que seus usuários compartilhassem posts do Facebook no Instagram (e vice-versa).

A novidade aparece como uma opção na tela de composição de um novo post nessas duas redes sociais. Caso o usuário deseje fazer o cross-posting, basta ativar a opção com o nome/logo do Threads.

Uma vez que essa configuração for ativada no Facebook, novas opções surgirão, como a possibilidade de definir a visibilidade do post no Threads e/ou escolher exatamente em que partes da plataforma ele deverá aparecer.

Segundo informações do TechCrunch, a legenda dessas publicações é transformada no texto do post no Threads, enquanto as hashtags são convertidas em texto plano (plain text). Por enquanto, a opção só funciona com textos e fotos — ou seja, nada de compartilhar Reels no Threads.

Embora esse recurso possa parecer um tanto estranho para boa parte das pessoas, (considerando que essas redes possuem públicos distintos), ela é uma mão na roda para empresas e criadores de conteúdo, os quais precisam que suas publicações cheguem ao maior número possível de pessoas. Ele também poupa tempo, uma vez que elimina a necessidade de preparar uma publicação específica para cada rede.

Liberado globalmente, o cross-posting do Facebook/Instagram para o Threads está disponível nos apps para iOS e Android dessas plataformas.