Apple I usado por Steve Jobs poderá ser leiloado por até R$4,5 milhões

O Apple I é uma parte importantíssima para a história da Maçã, justamente por ser o primeiro computador produzido pela empresa. Por isso, volta e meia nós noticiamos leilões incluindo essa máquina por aqui.

Desta vez, a unidade fazia parte do antigo museu Living Computers Museum + Labs, do cofundador da Microsoft Paul G. Allen — falecido em 2018. O fechamento definitivo do local foi anunciado recentemente, após ter sido desativado desde o início da pandemia da COVID-19, em 2020.

O Apple I em questão esteve, em 1976, no escritório de ninguém mais ninguém menos que Steve Jobs.

Sendo um dos 70 exemplares que incluem a placa-mãe original, a estimativa da Christie’s (responsável pelo leilão “Gen One: Innovations from the Paul G. Allen Collection”) é de que o computador seja arrematado por valores que podem variar entre US$500 mil (cerca de R$2,7 milhões, em conversão direta) e US$800 mil (quase R$4,5 milhões)!

O leilão do Apple I e dos demais itens de Allen ocorrerá em 10 de setembro, na cidade de Nova York. Mais informações podem ser conferidas nesse link.

Alguém interessado em dar um lance? 🤑

via Popular Science, TudoCelular.com