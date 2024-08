Apple TV+ agora está incluso nos planos da Claro tv+, sem custo adicional

A Claro lançou uma boa novidade para assinantes da Claro tv+, plataforma e hub de streaming e TV ao vivo da empresa. Agora, além de serviços como Netflix, Globoplay e Max, os assinantes também poderão acessar os conteúdos do Apple TV+ sem custo adicional — e sem mudança no valor da assinatura.

De acordo com o Tecnoblog, a novidade foi anunciada hoje pela empresa, que promete uma economia de até 30% na assinatura da plataforma com a mais nova adição. A novidade está disponível em todos os planos da Claro tv+ — tanto os projetados para o app quanto os para o box Claro tv+, aparelho físico da operadora.

Por R$70 mensais, é possível obter o acesso ao serviço via app com o Apple TV+ e o Globoplay inclusos. As outras três variações de preço dependem da inclusão de diferentes planos da Netflix, os quais podem ser o Padrão com Anúncios (R$85 mensais), o Padrão (R$106 mensais) e o Premium (R$122 mensais).

No caso da assinatura via box Claro tv+, além do Apple TV+ estão disponíveis o Globoplay, o Max e a Netflix. Novamente, os preços variam de acordo com o plano escolhido para o último serviço, podendo ser o Padrão Com Anúncios (R$120 mensais), o Padrão (R$141 mensais) e o Premium (R$157 mensais).

De acordo com o site, a operadora afirmou que as assinaturas atuais do Apple TV+ serão migradas automaticamente quando o usuário contratar a Claro tv+. Isso significa que você não será mais cobrado separadamente pelo serviço da Maçã caso use o mesmo endereço de email nos dois serviços.

Obviamente, isso deve valer apenas para assinaturas individuais do Apple TV+ — e não para assinaturas inclusas no Apple One ou no plano para estudantes do Apple Music. De qualquer forma, trata-se de algo bastante positivo para quem tem a Claro tv+ e assina o serviço da Apple de forma avulsa.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

