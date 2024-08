Apple TV+: série “Criminal Record” terá uma segunda temporada

O Apple TV+ anunciou a renovação da série “Histórico Criminal” (“Criminal Record”) para uma segunda temporada. Tendo estreado no início do ano, a produção já é uma das mais aclamadas pela crítica, que vem a classificando como um “thriller policial de ponta” chocante e inesperado.

Obra do premiado Paul Rutman, a série continuará acompanhando os detetives Daniel Hegarty (interpretado por Peter Capaldi) e June Lenker (Cush Jumbo), cujos destinos se chocarão novamente em uma complexa investigação de um crime na Londres contemporânea.

A segunda temporada terá como plot um comício político sendo atacado por manifestantes de extrema-direita — o que resultará na morte de um jovem e fará com que June, consumida pela culpa, entre em desespero na tentativa de levar o assassino desconhecido à justiça.

Parece que sua melhor esperança é Daniel, agora uma figura-chave no mundo sombrio da inteligência policial. Ele pode ter as respostas que ela precisa, mas para obter a ajuda dele, ela terá que aceitar uma pechincha perigosa.

Produzida em Londres pela Tod Productions e pela STV Studios para o Apple TV+, a segunda temporada de “Criminal Record” terá Elaine Collins como produtora executiva ao lado de Chris Sussman, Rutman, Capaldi e Jumbo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

