“iPhones 16 Pro” poderão gravar vídeos em 3K a 120qps; botão de captura também servirá como atalho da câmera

Não é porque o lançamento da linha “iPhone 16” já está dando as caras no horizonte que os rumores pararam de aparecer — muito pelo contrário.

Hoje, por exemplo, o AppleInsider compartilhou algumas informações exclusivas sobre os novos aparelhos, as quais ao mesmo tempo corroboram ou complementam especulações anteriores. Vamos dar uma olhada em tudo?

Câmeras

A primeira delas diz respeito às câmeras dos novos modelos. No caso dos iPhones “base”, deveremos continuar com o conjunto duplo de sensores — desta vez na vertical, é claro —, composto por uma lente grande-angular (principal) capaz de alcançar um zoom de até 2x, e outra ultra-angular, responsável pelo modo de zoom de 0,5x.

A lente grande-angular terá, mais uma vez, uma resolução de 48 megapixels — característica que deverá manter-se inalterada até 2026, inclusive. A câmera ultra-angular, por outro lado, passará a contar com uma abertura maior ƒ/2.2, em vez dos atuais ƒ/2.4.

Também é esperado que esses modelos sejam, pela primeira vez, capazes de capturar imagens no modo macro, além de serem compatíveis com imagens no formato JPEG XL.

O roteiro não é muito diferente para os “iPhones 16 Pro” que, embora tragam novidades mais animadoras, também deverão manter mais ou menos a mesma base dos seus antecessores. A lente grande-angular, por exemplo, também seguirá com uma resolução de 48MP e terá uma abertura ƒ/1.78, sendo capaz de capturar imagens com um zoom óptico de até 2x — neste caso, a resolução cai para 12MP. Ela também terá pixels de 1,2 micrômetro.

Ano passado, apenas a lente do telefoto do modelo “Pro Max” era capaz de capturar imagens com um zoom óptico de 5x. Isso poderá acabar este ano, uma vez que o “iPhone 16 Pro” também deverá ostentará tal capacidade, embora os números dessa lente deverão continuar os mesmos (12MP e ƒ/2.8).

Os upgrades mais substanciais deverão ficar reservados para a lente ultra-angular, a qual finalmente poderá ter 48MP de resolução e o mesmo recurso de pixel-binning da lente principal (pixels de 0,7 micrômetro em fotos com resolução completa ou 1,4 micrômetro no caso de imagens capturadas com os chamados quad pixels). Esse upgrade também trará a captura de imagens em ProRaw para essa lente, pela primeira vez.

Videomakers também podem esperar novidades interessantes, já que os modelos Pro deverão permitir a gravação de vídeos em 3K a uma taxa de 120 quadros por segundo, com Dolby Vision. Ainda segundo o AppleInsider, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max passarão a ser capazes de gravar vídeos em 1080p tanto a 120qps quanto a 240qps — será que estamos falando de um upgrade retroativo via software?

Botão de captura

Esperado para todos os modelos da linha “iPhone 16”, o famigerado botão de captura deverá mesmo ser capacitivo, o que ajudará a evitar cliques acidentais. Ele deverá ficar posicionado no canto inferior direito do aparelho, de modo que possa servir como um botão do obturador quando o usuário for tirar uma foto com o iPhone na horizontal.

Ao contrário do botão de Ação, o botão de captura servirá apenas para realizar ações em apps de câmera, sejam eles da própria Apple ou de terceiros. Desenvolvedores, inclusive, terão acesso a uma API para decidir o que ele fará em seus softwares, o que permitirá uma abordagem única para cada solução. É esperado que ele também sirva como uma atalho para o app Câmera.

E aí, para qual dessas novidades você está mais ansioso(a)? 📱📸

