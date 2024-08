macOS Sequoia 15 poderá ser lançado junto ao iOS 18 e demais sistemas

Quem acompanha o cronograma de lançamento dos sistemas operacionais da Apple já há alguns anos deve saber que ela tem escolhido disponibilizar as novas versões do macOS após algumas semanas — ou até — em relação às demais, que geralmente são lançados em setembro.

Contudo, informações obtidas pelo MacRumors apontam que o macOS Sequoia 15 também poderá ser liberado em meados de setembro, provavelmente junto ao iOS/iPadOS 18 e companhia.

Segundo a reportagem, lançar essas versões ao mesmo tempo garantirá que os recursos multiplataforma funcionem conforme o esperado — a exemplo do Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring), o qual permitirá que um ‌iPhone‌ executando o ‌iOS 18‌ seja controlado no Mac rodando o ‌macOS Sequoia 15.

Outra possível razão para esse “adiantamento” pode estar atrelada à liberação dos recursos da Apple Intelligence, os quais não chegarão com o ‌macOS 15 ou ‌o iOS/iPadOS 18‌, mas sim com suas respectivas atualizações subsequentes, as quais já estão sendo testadas e deverão ser liberadas algumas semanas depois.

Conforme apontado pelo MacRumors, porém, isso tudo dependerá da data do evento especial em setembro, no qual novos iPhones e outros dispositivos poderão ser lançados — já que, caso a Apple opte por realizá-lo na segunda quinzena, a estimativa da data de lançamento dos softwares mudaria.

Continuemos de olho, portanto. 👀