Nintendo descontinuará jogo Animal Crossing: Pocket Camp em 29/11

Alguns anos após a notícia de que a Nintendo desaceleraria o investimento em jogos para dispositivos móveis, a empresa anunciou hoje o encerramento de Animal Crossing: Pocket Camp — pelo menos da forma como ele existe atualmente. Isso está previsto para acontecer no dia 29 de novembro.

Publicidade

Permitindo explorar o espaço com animais, realizar missões de pesca ou colheita, criar móveis e espaços em uma fazenda e muitas outras ações, o game funciona na modalidade freemium, sendo atualizado constantemente com diversos eventos desde seu lançamento.

Com o fim do jogo, na data supracitada, usuários que compraram os Leaf Tickets (moedas disponíveis internamente para os jogadores) poderão resgatá-las até 28 de novembro, enquanto assinaturas existentes do Pocket Camp Club expirarão — e novas assinaturas não poderão ser feitas a partir de 28/10.

De acordo com a Nintendo, no entanto, os jogadores não ficarão totalmente desamparados, visto que a empresa está desenvolvendo uma versão paga do game para a qual será possível transferir os dados atuais. O lançamento deverá coincidir com a descontinuação de Animal Crossing: Pocket Camp.

Publicidade

Esse aplicativo funcionará completamente offline e poderá ser comprado por meio de um pagamento único. Ele contará com a mesma jogabilidade básica e os mesmos controles do game atual — embora não deva suportar coisas como compras internas, assinaturas e os Leaf Tickets.

Além disso, o novo app também não deverá contar com caixas de mercado, presentes e nem permitirá visitas a acampamentos de outros jogadores — algumas das coisas que estão disponíveis em Animal Crossing: Pocket Camp.

via MacRumors