Nova atualização otimiza a interface do Google Maps no iOS

Com o lançamento da versão 6.129.1 do Google Maps para o iOS, o aplicativo de GPS trouxe melhorias visuais para facilitar a navegação para os usuários de iPhone.

Essa atualização, que já tinha sido liberada no final de julho para usuários Android, traz alterações para a barra inferior do app. Até então, o aplicativo contava com cinco abas principais de navegação — com a nova atualização, eles simplificaram para apenas três: Explorar (Explore), Você (You) e Contribuir (Contribute).

Como é possível notar, a barra Explorar incorpora os recursos da antiga aba Ir; da mesma forma, a nova aba Você também inclui as funções da aba Salvo. O objetivo da remodelagem foi facilitar a usabilidade do aplicativo, que até então podia ser um pouco poluído visualmente.

A atualização do Google Maps para iOS já pode ser obtida na App Store.

