Novidades do Final Cut Pro para Mac e iPad são destacadas em comerciais

A Apple publicou há pouco dois vídeos para destacar uma série de novidades das versões mais recentes do Final Cut Pro, seu app de edição de vídeo. Um deles mostra as funcionalidades mais recentes do programa no Mac, enquanto o outro destaca as principais adições da sua versão para iPad.

Os vídeos têm como objetivo mostrar as funcionalidades do app em diferentes circunstâncias. No vídeo relacionado à versão para Mac, nos são mostradas funções de decupagem e efeitos/filtros de edição de vídeo:

No vídeo voltado à versão para iPad, o foco foi mostrar a variedade de mecânicas disponíveis no software por meio do Apple Pencil:

A versão 10.8 do Final Cut Pro para Mac e o Final Cut Pro para iPad 2 foram lançados no final de junho e trazem diversas novas funções que expandem o leque de possibilidades na criação e edição de vídeos, como também facilitam o trabalho com diversos sistemas e mecânicas novas adicionadas nas atualizações.

Confira algumas das principais adições:

Enhance Light and Color: um novo sistema de correção de cores e iluminação através de um único clique.

um novo sistema de correção de cores e iluminação através de um único clique. Smooth Slo-Mo: ferramenta para criar efeitos em câmera lenta com maior facilidade e fluidez, baseando-se em um recurso de IA que analisa o vídeo e aplica automaticamente o efeito.

ferramenta para criar efeitos em câmera lenta com maior facilidade e fluidez, baseando-se em um recurso de IA que analisa o vídeo e aplica automaticamente o efeito. Timeline Index Aprimorado: encontre rapidamente qualquer mídia ou efeito em seu projeto. O Timeline Index foi aprimorado para incluir buscas por metadados como rolo, cena e outros, além de permitir encontrar mídias e efeitos offline.

encontre rapidamente qualquer mídia ou efeito em seu projeto. O Timeline Index foi aprimorado para incluir buscas por metadados como rolo, cena e outros, além de permitir encontrar mídias e efeitos offline. Live Multicam no iPad: grave e edite vídeos com múltiplas câmeras diretamente no seu iPad. O Final Cut Pro para iPad agora oferece o recurso Live Multicam, permitindo que você capture e edite vídeos de várias câmeras simultaneamente, perfeito para entrevistas, eventos ao vivo e muito mais.

grave e edite vídeos com múltiplas câmeras diretamente no seu iPad. O Final Cut Pro para iPad agora oferece o recurso Live Multicam, permitindo que você capture e edite vídeos de várias câmeras simultaneamente, perfeito para entrevistas, eventos ao vivo e muito mais. Final Cut Camera: capture vídeos de alta qualidade com o seu iPhone e edite-os diretamente no Final Cut Pro. O aplicativo Final Cut Camera, já disponível para iPhone, oferece recursos profissionais de captura e integração perfeita com o Final Cut Pro.

Essas são apenas algumas das diversas novidades e melhorias que o Final Cut Pro 10.8 e o Final Cut Pro para iPad 2 trouxeram, mas caso você queira ver detalhadamente todas as funções novas, saiba que nós já fizemos uma matéria sobre.

O Final Cut Pro 10.8 está disponível para Mac por R$1.500. O Final Cult Pro para iPad 2, por sua vez, sai por R$30 mensais ou R$300 anuais.