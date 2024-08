Durante a WWDC 2024, a Apple finalmente apresentou os seus planos para um mundo cada vez mais focado em inteligência artificial (IA). Batizada pela Maçã de Apple Intelligence, essas tecnologias prometem mudar a forma como usamos os aparelhos da Apple — facilitando várias tarefas diárias.

A seguir, exploraremos todos esses recursos que chegarão muito em breve aos usuários. 😊

O que é a Apple Intelligence?

A Apple Intelligence nada mais é do que um nome dado pela empresa para uma série de recursos especiais que usam a inteligência artificial localmente, nos aparelhos compatíveis.

Além disso, ela usará uma nova tecnologia para a segurança e a privacidade dos usuários, chamada de Private Cloud Compute — que dá acesso aos LLMs avançados de em servidores com equipados com Apple Silicon.

Dessa forma, os seus dados pessoais nunca ficarão armazenados, sendo usados apenas para processar as suas solicitações. A Apple também informou que será possível verificar e comprovar a privacidade de seus servidores.

O que inclui a Apple Intelligence?

Durante a sua apresentação, a Apple mostrou algumas das ferramentas que estarão disponíveis para usuários.

Ferramentas de escrita : elas lhe ajudarão a a escrever ou a reescrever textos. Além disso, possibilitarão que você resuma eles, leia uma versão reduzida de uma conversa em grupo ou priorize as suas notificações, por exemplo.

: elas lhe ajudarão a a escrever ou a reescrever textos. Além disso, possibilitarão que você resuma eles, leia uma versão reduzida de uma conversa em grupo ou priorize as suas notificações, por exemplo. Criação de imagens: usando o novo app chamado Playground de Imagens (Image Playground), será possível gerar imagens em poucos segundos. Com o Genmoji, você criará figurinhas da mesma forma (adicionando uma descrição). Também há o Image Wand, que pode transformar um desenho feito por você em algo mais profissional, a criação de memórias fotográficas apenas descrevendo o que você quer ver e também a ferramenta “Limpeza”, que elimina objetos ou pessoas indesejados de uma imagem.

Siri : a assistente virtual da Apple também receberá boas novidades, começando com uma animação nova ao ativá-la. Você poderá realizar ações em um ou múltiplos aplicativos, usar o reconhecimento de contexto pessoal e do que está sendo mostrado na tela, entre outros.

: a assistente virtual da Apple também receberá boas novidades, começando com uma animação nova ao ativá-la. Você poderá realizar ações em um ou múltiplos aplicativos, usar o reconhecimento de contexto pessoal e do que está sendo mostrado na tela, entre outros. Integração com o ChatGPT: por meio da Apple Intelligence, usuários poderão integrar a sua conta da OpenAI para usar o ChatGPT integrado à Siri e às ferramentas de escrita. Tudo isso poderá ser controlado sempre que for necessário (se você quer ou não usar os servidores do serviço da OpenAI), e tudo é feito de forma gratuita — mas, como falado, você poderá conectar a sua conta da OpenIA para acessar recursos pagos, se for o caso).

Em quais aparelhos a Apple Intelligence estará disponível?

A suíte de recursos de IA da Maçã será disponibilizada primeiramente apenas em inglês dos Estados Unidos, nos seguintes aparelhos:

iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores

iPads com chip M1 ou posteriores

Macs com chip M1 ou posteriores

Posso testá-la antes da liberação oficial?

Felizmente, a Apple permite que usuários experimentem alguns dos recursos que farão parte da Apple Intelligence, bastando seguir alguns passos.

Vale notar que os primeiros recursos da Apple Intelligence serão lançados com o iOS 18.1, com o iPadOS 18.1 e com o macOS Sequoia 15.1, até o fim do ano. Muita coisa, contudo (como por exemplo a integração com o ChatGPT) ainda vai demorar um pouco mais para ser liberado pela empresa.

Deu para entender um pouco do que se trata a iniciativa da Apple para o mundo com inteligência artificial? Agora só nos resta esperar para ver se tudo isso valerá a pena a espera e se ela expandirá para outros países.