O que é firmware? É diferente de software?

Se você acompanha o mundo da tecnologia em geral, certamente já deve ter se deparado com a palavra firmware.

Publicidade

Quando se trata de dispositivos da Apple, é comum que esse termo apareça quando a empresa lança uma nova versão do firmware para os AirPods e/ou fones da Beats, e até acessórios como o carregador MagSafe.

Mas o que seria exatamente um firmware? É o que explicaremos nos parágrafos a seguir! 😉

O que é o firmware?

Firmware é nada mais do que um software que está embutido dentro de um hardware (entende-se hardware como um produto físico, como os AirPods, por exemplo) e que permite fazê-lo funcionar.

Publicidade

Acredita-se que Ascher Opler foi a primeira pessoa a fazer menção a esse termo, em 1967, em um artigo publicado na revista Fourth-Generation Software, como um intermediário entre o software e o hardware.

Ele está instalado diretamente no hardware, durante o seu processo de fabricação, e é usado para que seja possível dar um boot inicial no aparelho e controlar operações mais básicas, por exemplo. É ele que dá as instruções para que o seu funcionamento ocorra com sucesso.

Software e firmware são a mesma coisa?

Mas, então, o software e o firmware são sinônimos? Não exatamente…

Publicidade

Como explicamos acima, o firmware é algo necessário basicamente para fazer com que um hardware funcione e se comunique com um ou mais softwares que estão rodando no hardware. É com o firmware que o iPhone pode reconhecer os AirPods e fazer a conexão entre eles, por exemplo.

Já o software fica numa camada superior à do firmware, permitindo que usuários interajam com ele a fim de executar tarefas — como é o caso o app do MacMagazine, do WhatsApp ou de qualquer outro que você tenha instalado no seu aparelho.

Deu para entender agora do que se trata? 🙂

via Lifewire, TechTarget, Canaltech