Rumor: MacBook com tela dobrável é “adiado” e terá tamanho único

Após um pequeno período sem rumores relevantes sobre um suposto MacBook com a tela dobrável que a Apple estaria desenvolvendo, o analista Ming-Chi Kuo afirmou hoje em post na rede social X que o lançamento do dispositivo foi “adiado” em até dois anos pela empresa.

Se antes esperava-se um lançamento para o primeiro semestre de 2026, agora o cronograma de produção em massa ficou para o final de 2027 ou 2028 — um adiamento que, segundo o analista, se deu devido a problemas técnicos envolvendo a tela do dispositivo.

Outra informação dada por Kuo diz respeito ao tamanho da tela. Apesar de alguns rumores indicarem a possibilidade de o suposto futuro aparelho ser vendido em dois tamanhos (18,8″ e 20,25″), o analista afirmou agora que veremos apenas o modelo menor em cena.

Kuo também falou que não há sinais visíveis de que a Apple estaria planejando lançar um iPad dobrável em 2025. Segundo ele, os rumores podem ser resultado de uma confusão em que algumas pessoas estariam chamando o “MacBook dobrável” de “iPad dobrável”.

No entanto, o próprio Kuo já havia feito menção a um “iPad dobrável” no início do ano passado, quando ele afirmou que o dispositivo teria um suporte de fibra de carbono e que a Anjie Technology seria a fornecedora desse material — o qual tornaria o aparelho mais leve e durável.

Republicando o post de Kuo com um comentário, o jornalista Mark Gurman forneceu o link para uma de suas publicações recentes na qual ele afirma que algo do tipo não chegará até 2027 ou 2028 — o que pode justificar a falta de sinais concretos sobre o dispositivo atualmente.