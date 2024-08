UE: Apple vai melhorar escolha de navegador e apps padrões; App Store poderá ser apagada de iPhones/iPads

A Apple acaba de anunciar mais mudanças para o iOS e o iPadOS em resposta à Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) na União Europeia — as quais somam-se às alterações que já estão em vigor por lá, incluindo as lojas de aplicativos de terceiros.

Publicidade

Mais precisamente, a Apple aumentará as opções que oferece aos usuários sobre a escolha do navegador, bem como a de aplicativos padrão — com um novo menu dedicado para isso no app Ajustes (Settings) — e permitirá apagar apps considerados essenciais do iPhone/iPad, incluindo até mesmo a App Store.

Navegadores

Como já acontece, na primeira vez que um usuário abre o Safari em seu iPhone/iPad, ele verá uma lista dos navegadores mais populares em sua região e poderá selecionar qualquer um deles. Essa lista tem uma ordem aleatória e não favorece o Safari.

Com as mudanças anunciadas hoje, além de o título do navegador ser exibido na tela de escolha do navegador, ela também mostrará o subtítulo do aplicativo. Além disso, usuários poderão revisar a página de produto da App Store de cada navegador diretamente por essa lista.

Supondo que um usuário não escolha o Safari, após ele realizar sua seleção, a Apple instalará o novo navegador (caso ele ainda não tenha sido). O progresso do download poderá ser acompanhado diretamente na lista de escolha e, quando instalado, ele será aberto.

Publicidade

A Apple também aumentará a frequência com que usuários serão solicitados a considerar um navegador alternativo. Assim como na primeira vez que eles iniciam o Safari, digamos, em seu iPhone, isso também será solicitado na primeira vez que o abrirem em seu iPad.

Além disso, mesmo que um usuário na UE já tenha escolhido o Safari após o lançamento do primeiro conjunto de mudanças, em março passado, eles serão questionados novamente após a atualização que adiciona as alterações reveladas hoje.

Publicidade

Da mesma forma, se alguém migrar de um iPhone/iPad para outro dispositivo e o Safari era o padrão na máquina original, então na próxima vez que o usuário o abrir no novo dispositivo, ele será solicitado a escolher um navegador padrão mais uma vez.

Apps padrão

Quanto aos demais aplicativos, a Apple afirmou que, com o iOS 18 e o iPadOS 18, uma nova seção “Aplicativos Padrão” no app Ajustes listará as opções disponíveis para cada usuário.

Segundo a empresa, em “futuras atualizações de software”, usuários poderão escolher novas configurações de apps padrão para discar números de telefone, enviar mensagens, traduzir texto, navegar, gerenciar senhas, filtrar de chamadas de spam e também para teclados.

Publicidade

A Apple não disse precisamente quando essa opção será lançada, apenas que ela chegará até o fim deste ano. Apenas a opção de alterar os aplicativos padrão de tradução e navegação estará disponível posteriormente, em 2025.

Apagar apps nativos

Junto às mudanças supracitadas, usuários na UE também poderão excluir mais aplicativos nativos da Apple — incluindo alguns considerados essenciais.

Especificamente, os usuários na UE poderão excluir completamente:

App Store

Câmera (Camera)

Fotos (Photos)

Mensagens (Messages)

Safari

Se um usuário mudar de ideia, esses aplicativos poderão ser baixados novamente pela App Store. A exceção, é claro, é a própria App Store, a qual terá que ser reinstalada pelos Ajustes.