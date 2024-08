Apple perde espaço no mercado de podcasts para o YouTube e o Spotify

Por muito tempo líder isolado no mercado dos Estados Unidos, o Apple Podcasts já caiu para o terceiro lugar na preferência dos americanos quando o assunto é o aplicativo preferido para acompanhar esse tipo de conteúdo — que foi popularizado muito em parte graças à própria Maçã, diga-se.

De acordo com um estudo da Cumulus Media e da Signal Hill Insights, a Maçã está agora atrás tanto do Spotify (que tomou a liderança do serviço da Apple em 2021) quanto do YouTube — que empatou com o Spotify em 2022 e se tornou o aplicativo mais utilizado pelos usuários do país para ouvir podcasts.

Em termos numéricos, a plataforma do Google conta com 31% de participação, seguida pelo Spotify (21%) e do Apple Podcasts, que acumula apenas 12% de market share no país. A título de comparação, usuários do YouTube são majoritariamente homens e mais jovens que os da Maçã.

Entre os motivos apontados pela pesquisa para a ascensão meteórica do app do Google está uma popularidade cada vez maior de podcasts de vídeo por usuários mais recentes no gênero — bem como o mecanismo de pesquisa poderoso da plataforma para impulsionar descobertas.

Embora não tenha sido mencionado pela Westwood One, cabe também destacar a substituição do extinto Google Podcasts pelo YouTube Music, que ocorreu neste ano. Embora não saiba-se ao certo o tamanho do impacto da mudança, ela certamente deve ter contado pontos para o YouTube.

Outro aspecto importante da pesquisa diz respeito às plataformas nas quais os usuários preferem assistir/ouvir podcasts. Enquanto a maioria absoluta dos que usam o Apple Podcasts e o Spotify prefere o fazer pelo smartphone, 38% do público do YouTube usa um laptop ou uma televisão.

Esse detalhe pode explicar, em partes, a perda de clientes do Apple Podcasts para os demais nos últimos anos. Além de não ter um app para Android, o acesso ao software via PCs, que representam uma maioria relevante de market share em computadores, era bem limitado até poucos dias atrás.

Há de se considerar também que o Apple Podcasts é o único dos três softwares que funciona como uma plataforma dedicada exclusivamente a podcasts — então pode ser que parte dos usuários prefira consumir esse tipo de conteúdo no mesmo app que escuta músicas ou assiste a vídeos tradicionais.

via Bloomberg