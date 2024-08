Como corrigir a data de compra (garantia) dos seus produtos da Apple

Os produtos da Apple costumam durar muito tempo nas mãos dos usuários — desde que sejam bem cuidados, é claro.

Mesmo assim, pode ser que você precise acionar a garantia em algum momento — seja a limitada, que normalmente é de um ano no Brasil (ou de dois anos, no caso de Portugal), ou do AppleCare.

Se você fez a verificação do status da sua garantia pelo aplicativo Suporte da Apple, pelos Ajustes ou usando o site da Maçã, e se deparou com uma data de vencimento da garantia incorreta, é possível fazer uma correção junto à empresa.

Para isso, acesse esse link no seu navegador e toque/clique no quadro “Atualizar data de compra”. Inicie a sessão no seu ID Apple, escolha o aparelho em que deseja fazer isso e, na seção “Opções de suporte”, escolha como deseja falar com a Apple para resolver isso.

Ao acionar o suporte e pedir que a data de garantia seja revista, a Apple pede que você faça o upload do comprovante de compra original do produto.

Atente-se que, para ser validado, é preciso que ele tenha informações como o número do comprovante, a descrição e o preço do produto, além da data original da compra e os detalhes do revendedor. Por isso, exija sempre a nota fiscal ao comprar um produto!

Se a sua reclamação for aceita, a Apple corrigirá a data da cobertura do seu aparelho. 😁