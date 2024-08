Evento dos novos iPhones, Apple Watches e AirPods será em 10/9, prevê Mark Gurman

Agosto está caminhando para o fim e, com isso, os ânimos em torno do aguardado evento especial da Apple começam a aumentar — isso porque são esperados os lançamentos de novos dispositivos, incluindo os iPhones.

Segundo o repórter Mark Gurman (da Bloomberg), a Apple deverá realizar o seu tradicional evento no dia 10 de setembro (uma terça-feira), quando também poderão ser anunciados novos Apple Watches e AirPods, de acordo com ele.

Caso a data realmente seja essa, é provável que as vendas dos novos dispositivos iniciem-se no dia 20 de setembro — como de costume, uma sexta-feira; com a pré-venda começando uma semana antes.

iPhones

Como temos acompanhado, os “iPhones 16 Pro/16 Pro Max” terão telas maiores e novos recursos de câmera, incluindo um botão dedicado para tirar fotos (até então chamado de botão de captura). Eles serão compatíveis com os recursos da Apple Intelligence mas, no geral, não serão muito diferentes dos modelos atuais, segundo Gurman.

Apple Watches

Enquanto isso, os novos dispositivos vestíveis deverão passar por mudanças maiores. O “Apple Watch Series 10” (ou “Apple Watch X”, quem sabe) será mais fino e incluirá um display maior.

AirPods

Com relação aos AirPods, a Apple está reformulando sua linha. Pela primeira vez, segundo as especulações, a empresa oferecerá cancelamento de ruído no modelo intermediário, entre outras mudanças.

E Macs?

Além do foco nos dispositivos com a maior probabilidade de serem anunciados no próximo evento especial, Gurman disse que a Maçã também está planejando dar início à implementação dos processadores M4 em Macs ainda este ano — entretanto, as atualizações dos computadores da empresa costuma ocorrer posteriormente (em outubro/novembro, talvez).

De todo modo, a empresa teria intensificado os testes de quatro novos modelos de Macs para garantir a compatibilidade com aplicativos de terceiros — uma etapa fundamental antes do lançamento das novas máquinas. Os Macs que apareceram possuem os identificadores 16,1 , 16,2 , 16,3 e 16,10 .

Segundo o jornalista, eles representam modelos com versões básicas do chip M4. Três dos Macs têm CPUs de 10 núcleos (com as mesmas especificações do chip M4 no iPad Pro), enquanto uma versão de entrada inclui 8 núcleos. As versões com CPUs de 10 núcleos também têm GPUs de 10 núcleos — já o de 8 núcleos tem uma GPU de também 8 núcleos. Todos eles têm 16GB ou 32GB de memória unificada.

Que as “surpresas” finais da Apple neste ano comecem!