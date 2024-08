Fim à vista? Acessórios FineWoven já estão esgotando em lojas da Apple

Com o lançamento dos iPhones 15, no ano passado, a Apple anunciou que passaria a produzir acessórios chamados FineWoven, os quais fazem parte de uma estratégia ambiental da empresa para tornar suas operações neutras em carbono até 2030 — abandonando, assim, o couro.

Publicidade

No entanto, como tem sido notado, parece que a investida não foi bem-sucedida — e a prova disso é que os acessórios do tipo estão com baixo estoque (ou mesmo indisponíveis) na loja online da Apple, às vésperas do aguardado evento especial dos novos iPhones.

Conforme apontado pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), o estoque de capinhas para iPhones 15 e pulseiras de Apple Watches, ambas do tipo FineWoven, se encontram indisponíveis em Apple Stores — situação que foi corroborada pelo 9to5Mac.

Desde o lançamento dos acessórios FineWoven, a baixa durabilidade do tecido fez com que a Apple possivelmente tirasse o pé do acelerador com essa linha de produtos. Há meses, inclusive, especula-se que a empresa poderá descontinuar essa linha.

Publicidade

Como dito, em setembro possivelmente acontecerá um evento especial para anunciar o “iPhones 16” e o “Apple Watch Series 10” — veremos se, com eles, a Apple manterá a linha de acessórios FineWoven ou encontrará um novo substituto.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.