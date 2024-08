Leilão da Receita Federal em Curitiba tem iPhone 15 Pro por R$2.100

A Receita Federal anunciou mais um leilão de produtos apreendidos, desta vez em Curitiba, capital do estado do Paraná.

Dos 438 lotes disponíveis para leilão, 12 possuem pelo menos um dispositivo da Apple.

Não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado). A Receita Federal não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Vamos aos produtos:

Lote Produto(s) da Apple Valor mínimo 8 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x MacBook Air de 256GB

1x iPad Air de 5ª geração de 64GB

1x Apple Pencil

1x Apple Watch Series 9 de 45mm R$11.590 9 1x iPad de 9ª geração

1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x MacBook Air de 13″ de 256GB

1x Apple Pencil

1x Apple Watch Series 8 R$8.835 10 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x MacBook Air de 13″

1x Apple Pencil

1x Apple Watch Series 8

1x iPad Air R$9.405 11 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x AirTag

1x Magic Mouse

1x AirPods Pro

1x Apple Pencil

1x iPad Air R$6.175 12 1x iPhone 15 Pro Max de 256GB

1x Apple Pencil

1x Apple Watch Series 8

1x iPad de 10ª geração R$6.270 21 3x iPhone 11 de 64GB

2x iPhone 11 de 128GB

1x iPhone 12 de 128GB

23x iPhone 13 de 128GB

55x iPhone 14 de 128GB

2x iPhone 14 de 256GB

32x iPhone 14 Pro de 128GB

2x iPhone 14 Pro de 256GB

38x iPhone 14 Pro Max de 128GB

13x iPhone 14 Pro Max de 256GB

1x iPhone 14 Pro Max de 512GB R$249.000 22 25x iPhone 14 de 128GB

33x iPhone 14 Pro de 128GB

51x iPhone 14 Pro Max de 128GB R$203.000 25 3x Apple Watch SE de 2ª geração

1x Apple Watch SE de 2ª geração de 40mm

1x Apple Watch SE de 2ª geração de 44mm

1x Apple Watch Series 8 de 41mm

1x iPad de 9ª geração de 64GB

4x iPad de 10ª geração de 64GB

1x Apple Pencil

1x MacBook Air de 15″ M2 de 8GB/256GB

1x Mac mini M2 de 256GB R$17.000 345 2x iPhone 14 Pro Max dourado de 128GB

1x iPhone 14 Pro Max preto-espacial de 128GB

2x AirPods Pro de 2ª geração R$5.100 346 1x Apple Watch SE de 44mm

1x iPhone 13 de 128GB R$1.500 358 1x iPhone 13 estelar de 128GB

1x Apple Watch SE de 44mm R$5.000 359 1x iPhone 15 Pro de 128GB R$2.100

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como participar

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 9h do dia 16 de setembro e serão encerradas às 21h do dia 23/9. As selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 24/9, às 11h.

Para mais informações, basta acessar essa página.