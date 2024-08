Meli+, do Mercado Livre, ficará R$10 mais caro a partir de setembro

Assinantes do serviço Meli+, disponibilizado pelo Mercado Livre e que oferece diversos benefícios na plataforma, receberam um email hoje alertando que, a partir de 3 de setembro, o preço cobrado mensalmente pela sua assinatura será alterado de R$18 para R$28 mensais.

A empresa não deu muitos detalhes sobre o motivo do reajuste, apenas alegando que introduzirá “novos benefícios”. Nas redes sociais, usuários do serviço já expressaram o seu descontentamento com esse aumento, com alguns citando, inclusive, as recentes mudanças no Disney+ (serviço de streaming que é oferecido com a assinatura), como comentamos aqui.

Especula-se que esse aumento tenha acontecido justamente por conta da integração do Disney+ com o Star+, mas isso ainda não está claro. Atualmente, a assinatura do Meli+ dá direito apenas ao plano Disney+ Padrão com anúncios, o mais básico disponível.

Atualmente, o Meli+ também oferece os seguintes benefícios:

1 ano grátis de Deezer

30% de desconto na assinatura básica do Max (antigo HBO Max)

30% de desconto na assinatura básica do Paramount+

Frete grátis em produtos com o selo Meli+

Benefícios para usuários do Mercado Pago

Vale ressaltar que esse aumento começará a valer apenas a partir do próximo mês. Até o final de agosto, o preço permanecerá sendo de R$18 mensais.