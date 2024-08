Nova promoção da NordVPN dá 3 meses grátis e até 73% de desconto

A NordVPN está com mais uma excelente promoção para quem deseja adquirir uma VPN de qualidade a um preço que cabe no bolso. Até o dia 16 de outubro, você consegue assinar a plataforma com até 73% de desconto e ainda ganhar 3 meses adicionais.

Publicidade

A oferta em questão é exclusivamente para quem assinar um dos planos da NordVPN com duração de dois anos. Atualmente, a plataforma conta com três modalidades: o plano Básico, o Plus e o Completo — cada qual com suas especificidades, como detalharemos a seguir.

Plano Básico

Como o próprio nome já indica, trata-se do plano mais básico da NordVPN. Mas não ache que você estará de alguma forma desamparado, visto que ele oferece uma VPN poderosa e veloz com suporte a recursos de Proteção Contra Ameaças para até dez dispositivos simultaneamente.

Por padrão, ele custa R$64,90 por mês, mas adquirindo o plano por dois anos é possível assiná-lo por apenas R$267,30 — o que equivale a um pagamento mensal de nada mais que R$9,90, resultando em um desconto de 73% em relação ao preço fora da promoção.

Plano Plus

O Plus é o plano intermediário da NordVPN. Além de todos os benefícios que o plano Básico oferece, ele também conta como diferenciais com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass, o qual é multiplataforma e possui recursos avançados como um verificador de violações de dados.

Publicidade

Assinando o plano Plus por dois anos, também é possível economizar 73% no valor padrão da assinatura, a qual originalmente sai por R$68,90 no plano mensal. Com a promoção, o valor cheio para os 24 meses é de R$348,30 — o equivalente a apenas R$12,90 por mês.

Plano Completo

Avançando ainda mais, o plano Completo possui todos os benefícios dos dois planos mencionados anteriormente, mas com a adição do NordLocker, um armazenamento criptografado de 1TB na nuvem para que você mantenha seus arquivos a salvo em quaisquer circunstâncias.

Publicidade

Normalmente, se comprado com uma assinatura mensal, o plano Completo sai por R$72,90. Porém, adquirindo o pacote agora com um pagamento de dois anos, é possível assiná-lo por apenas R$456,30 — o equivalente a apenas R$16,90 por mês (economia de 71%).

Assine a NordVPN e ganhe três meses!

Acham que acabou por aí? Ao adquirir qualquer um dos 3 planos acima por 2 anos, você ganha (sem qualquer pagamento adicional) mais 3 meses da NordVPN. É isso mesmo, sem pegadinhas: você paga por 24 e leva 27 meses de VPN segura e confiável.

Outro ponto positivo na NordVPN é que você poderá ter o seu dinheiro de volta caso não goste do serviço (o que é bastante improvável). Em até 30 dias após a assinatura, é possível falar com o suporte da plataforma para obter sua garantia de reembolso caso haja algum arrependimento na assinatura do serviço.

Publicidade

Incrível, não acham? 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.