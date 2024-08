Segunda temporada de “Pachinko” é a estreia do dia no Apple TV+

Estreou hoje no catálogo do Apple TV+ a segunda temporada da série “Pachinko”, uma das produções mais aclamadas da história do serviço, a qual deu as caras na plataforma pela primeira vez em março de 2022.

Com diálogos em coreano, japonês e inglês, a produção — que é baseada no bestseller homônimo de Min Jin Lee para o The New York Times — tem como pano de fundo os conflitos e mudanças relacionados ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Esta saga arrebatadora narra as esperanças e os sonhos de uma família de imigrantes coreanos ao longo de quatro gerações, ao deixar sua terra natal em uma busca indomável para sobreviver e prosperar.

Na primeira temporada, vale recordar, acompanhamos a vida de Sunja (Minha Kim) na Coreia e seu relacionamento de longa data com Koh Hansu (Lee Min-ho), bem como seu casamento com Isak (Steve Sanghyun Noh).

A segunda, por sua vez, retratará a luta da protagonista para proteger sua família durante a Segunda Guerra Mundial em Osaka (1945) e Tóquio (1989) — onde seu neto Solomon (Jin Ha) busca um recomeço após um negócio fracassado.

Reveja o trailer:

O elenco da nova temporada conta ainda com nomes como Youn Yuh-jung como Sunja (mais velha), Anna Sawai como Naomi, Han Joon-woo como Yoseb Baek e Sungkyu Kim. A série é dirigida por Leanne Welham, Arvin Chen e Sang-il Lee.

Apenas o primeiro episódio foi disponibilizado hoje. Como de costume, os demais serão liberados semanalmente, às sextas-feiras, até o dia 11 de outubro.

