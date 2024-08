Como bloquear a abertura de apps externos no Firefox [iPhone e iPad]

Se o Mozilla Firefox é o seu navegador padrão no iPhone ou no iPad e você costuma acessar sites como o YouTube por ele — seja manualmente ou tocando em um link de um site —, saiba que é possível ativar um ajuste o qual impede que você seja redirecionado ao aplicativo correspondente (como o YouTube, no caso).

Assim, você permanecerá no navegador, caso prefira seguir nele curtindo os conteúdos que estiver consumindo. Veja como ativar isso facilmente isso! 📱

Com o navegador aberto no seu iPhone/iPad, toque nos três risquinhos (no canto inferior direito) e vá até “Configurações”.

Depois, basta ativar a chave ao lado de “Bloquear abertura de aplicativos externos”, localizada na seção “Geral”.

Simples, assim! 😉