Como escolher o cliente de email padrão ao abrir links pelo Firefox [iPhone e iPad]

Seguindo com as nossas dicas envolvendo o navegador da Mozilla, o Firefox, mostraremos outro tutorial bacana para quem usa-o com frequência.

Trata-se da possibilidade de alterar o aplicativo de email que deve ser aberto sempre que você tocar em algum endereço numa página da web. Por padrão, é claro, isso fica a cargo do Mail da Apple. Mas a troca pode ser feita de um jeito bem fácil, veja como! 📧

Com o Firefox aberto no iPhone/iPad na tela inicial, toque nos três risquinhos (no canto inferior direito) e vá em “Configurações”.

Depois, na seção “Geral”, selecione “App de email” e escolha aquele que quiser usar.

Atente-se que apenas poderão ser selecionados os aplicativos os quais estiverem instalados no seu dispositivo. Há suporte para o Microsoft Outlook, o Airmail, o Gmail, o Spark, entre outros.

Qual você prefere, aí? 😊