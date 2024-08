Como usar o modo Leitor no Firefox do iPhone/iPad e do Mac

Para facilitar a vida de quem curte ler textos grandes em páginas da web, o navegador Mozilla Firefox permite que você use o modo Leitor. Com ele, a interface da página em questão fica mais simplificada, sem a presença de botões, anúncios, imagens de fundo e vídeos.

Neste artigo, mostraremos como ativá-lo no iPhone, no iPad e também no Mac. Vamos lá?! 📖

Como ativar o modo Leitor em uma página do Firefox do iPhone/iPad

Acesse o Firefox e abra a página que quiser. Em seguida, toque no botão representado por uma folha, na barra de endereços, para abrir o leitor.

Na parte superior da tela, você pode mudar a fonte, o tamanho e o fundo do texto, além do brilho. Mais ao lado, é possível adicionar o link a uma Lista de Leitura.

Como ativar o modo Leitor em uma página do Firefox do Mac

Com a página aberta no navegador do Mac, clique no botão de uma folha, na barra de endereços. Se preferir, vá até Exibir » Ativar leitor na barra de menus ou use o atalho ⌥ option ⌘ command R .

Usando os controles no lado esquerdo, você pode fazer com que ele seja lido em voz alta, além de mudar o tema e o texto, por exemplo.