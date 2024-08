Vídeo: Safari, Mensagens, Senhas e Calculadora no macOS Sequoia 15

E vamos concluir hoje o nosso tour pelas principais novidades do macOS Sequoia 15 (boa parte delas, presente também no iOS/iPadOS 18), passando por nada menos do que quatro apps.

Simbora, então, conhecer as principais novidades do Safari, do Mensagens (Messages), do Senhas (Passwords) e da Calculadora (Calculator).

E aí, estão animados com as novidades?! 😃

