Como impedir que fotos e vídeos do Instagram apareçam no Google

Se você curte usar o seu Instagram para fazer postagens sobre momentos importantes ou divertidos da sua vida e, ao mesmo tempo, se preocupa com a sua privacidade, uma dica talvez possa lhe interessar.

Ocorre que desde 2020, a rede social da Meta permite que os mecanismos de pesquisa (como o Google) indexem as fotos e os vídeos de publicações e Reels públicos de contas individuais ou profissionais.

Se esse for o seu caso, é possível desativar essa permissão nos ajustes do Instagram. Veja como fazer! 😊

Como impedir que suas mídias do Instagram apareçam em mecanismos de pesquisa pelo iPhone

Com o app aberto, toque na sua foto (no canto inferior direito), depois nos três risquinhos (no canto superior direito).

Em seguida, vá até “Privacidade da conta” e desmarque “Permitir que fotos e vídeos abertos apareçam em resultados de mecanismos de pesquisa”.

Como impedir que suas mídias do Instagram apareçam em mecanismos de pesquisa pela web

Com a sua conta logada no Instagram, acesse esse link e desmarque a opção “Permitir que fotos e vídeos abertos apareçam em resultados de mecanismos de pesquisa”.

Simples, não?! 😉