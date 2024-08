Como ver e excluir o seu histórico de pesquisa no TikTok [iPhone e iPad]

Muita gente recorre ao TikTok para fazer uma busca sobre um determinado assunto — coisa que tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens.

Se você também faz parte desse time, saiba que é possível visualizar, em apenas um lugar, todo o seu histórico de pesquisas na rede social — ideal para quem quiser consultá-lo posteriormente.

Nos parágrafos a seguir, ensinaremos como é possível acessar esse histórico no iPhone e no iPad. Veja só! 🔍

Com o app aberto no seu dispositivo, toque na aba “Perfil” (no canto inferior direito), depois nos três risquinhos (no canto superior direito), e vá em “Configurações e privacidade”.

Entre em “Centro de atividade” e depois em “Histórico de pesquisa” para vê-las. Para apagar alguma delas, toque em “Selecionar”, faça a seleção e escolha “Excluir”.

Para fazer isso com todas as pesquisas, marque a caixa “Selecione todo o histórico de pesquisa” e, depois, toque em “Excluir”.