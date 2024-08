Tech Mix: sites inteligentes, 777 riscos de usar inteligência artificial e uma malinha para os seus AirPods Pro

Meu ascendente é em Libra. Sim, é assim que começaremos este texto. Por qual razão? Porque é um signo com o dilema da indecisão, então, levando ao nosso tema: é uma dificuldade imensa escolher uma cor de iPhone, qual foto postar, qual título escolher para esta coluna ou até mesmo… quais apps escolher para usar.

Ora prefiro o Spark (da Readdle)como cliente de email, pelo potencial com IA e tantos recursos, ora opto pelo Mail (da Apple), pela mera simplicidade. Se continuarmos em apps, vou parar por aqui. Afinal, ChatGPT (da OpenAI), Gemini (do Google), Llama (da Meta) e até o pateta Grok (do X)… todos parecem divertidos ou úteis de usar.

Confuso e indeciso? Talvez. Mas tudo isso para falar do primeiro item da próxima lista.

Sites inteligentes para melhorar a sua produtividade (e indecisão)

Se você quer obter o máximo de uma inteligência artificial, por que não perguntar para todas de uma vez? O ChatHub divide uma janela em 4x, para que você possa enviar comandos para quatro inteligências artificiais ao mesmo tempo. Desta forma, você compara respostas e pode sempre pegar os melhores resultados de cada uma.

O plano gratuito concede acesso a modelos básicos de sua escolha: GPT-4o mini e GPT-3.5 (da OpenAI), Claude 3 Haiku (da Anthropic), Llama 3.1 70B e Llama 3.1 8B (da Meta), Gemini 1.0 Pro, Gemma 1 e Gemma 2 (do Google), Mixtral 8x7B (da Mistral), DeepSeek V2 Chat (da DeepSeek), Qwen 1.5 72B (da Qwen), Pplx Sonar Online (da Perplexity) e Yi 34B (da 01.AI).

Utilizando o serviço de direcionamento de IA do ChatHub, você tem acesso a 20 consultas básicas, 6 avançadas (dos modelos pagos, como o GPT-4o) e gerar até 6 imagens. Após isso, basta utilizar a extensão para navegador e cadastrar a sua API de cada serviço nos ajustes do ChatHub.

Outros 3 sites inteligentes

Adobe Color : trabalhar com cores não é algo apenas para designer gráfico, criador de conteúdo ou pessoas da área criativa. Saber combinar as cores para um simples convite ou uma decoração faz toda a diferença. Tire uma foto, suba-a no Adobe Color e ele extrairá um disco de cores, um gradiente ou um tema da sua escolha (como suave, profundo ou escuro).

: trabalhar com cores não é algo apenas para designer gráfico, criador de conteúdo ou pessoas da área criativa. Saber combinar as cores para um simples convite ou uma decoração faz toda a diferença. Tire uma foto, suba-a no Adobe Color e ele extrairá um disco de cores, um gradiente ou um tema da sua escolha (como suave, profundo ou escuro). What Font Is : um clássico para descobrir o nome da fonte de um site ou imagem, de uso bem simples. Basta abrir o site, fazer upload da imagem e seguir as instruções para baixar a melhor tipografia, inclusive filtrando entre as gratuitas, direto do seu computador ou celular.

: um clássico para descobrir o nome da fonte de um site ou imagem, de uso bem simples. Basta abrir o site, fazer upload da imagem e seguir as instruções para baixar a melhor tipografia, inclusive filtrando entre as gratuitas, direto do seu computador ou celular. Wordmark: também é excelente para escolher a melhor fonte para um texto que você está criando. O site exibe o texto digitado com todas as fontes instaladas no computador, facilitando a identificação e o uso do que você já possui instalado.

Tudo isso sem risco de usar algo que você possa não gostar. Mas falando em riscos…

Existem riscos em usar IA? Sim, 777!

Pesquisadores do MIT criaram um repositório listando 777 riscos da IA, destacando a urgência de abordar esses perigos ao adotar uma. Entre os principais riscos estão “discriminação injusta”, “fraude” e “excesso de confiança”. A pesquisa revela que muitos desses problemas surgem após a implementação da IA.

Os dez maiores riscos incluem exposição a conteúdo tóxico, comprometimento da privacidade, desinformação e ataques cibernéticos. A rápida adoção da IA, especialmente nos Estados Unidos, muitas vezes ignora cerca de 30% desses riscos, destacando a importância da cautela.

O arquivo, chamado AI Risk Repository [PDF], aborda diferentes tipos de riscos associados à inteligência artificial, com análises e diretrizes sobre potenciais ameaças de segurança, implicações éticas e desafios regulatórios envolvendo IA. Através de diferentes seções, o documento investiga áreas como manipulação de sistemas, problemas de alinhamento entre IA e objetivos humanos, e riscos emergentes de automação em escala. Também apresenta frameworks para mitigar esses riscos, além de estratégias práticas para organizações lidarem com os desafios colocados pela IA avançada.

Curiosamente, apenas 10% culpam o desenvolvimento da inteligência artificial em si, enquanto 65% mostram-se preocupados com riscos após a implementação da IA.

Há quem ache que isso tudo é uma viagem, se você tomar todos os cuidados. Mas por falar em viagem, que tal…

Uma mala para os seus AirPods Pro

Eu amo cases — se forem diferentes, então, faço questão de comprar. Essa da NERDCASE se encaixa perfeitamente nos AirPods Pro de primeira e segunda gerações, com formato de mala e vários adesivos temáticos para você personalizar de acordo com sua individualidade.

Comprei essa case há uns seis meses e a qualidade se mantém como se fosse nova, com um ajuste preciso — inclusive sem atrapalhar o carregamento sem fio. O silicone é macio e os detalhes são bem feitos, quase acreditam que é realmente uma malinha pequena, até eu abrir e mostrar que são singelos fones de ouvido.

O formato mala para AirPods Pro está saindo por R$105 na Amazon, mas a NERDCASE tem a sua loja também para Samsung Galaxy Buds, pulseiras para Apple Watches, bolsas e mochilas e até proteção para sua caixa de som JBL. Acesse tocando/clicando aqui.

