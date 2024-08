Apple Bridge Street, nos EUA, reabrirá em um novo local nesta semana

Conforme informado por Michael Steeber, do blog Tabletops, a Apple Bridge Street, loja na cidade de Huntsville, no estado do Alabama (Estados Unidos), está em processo de realocação.

O estabelecimento é a única loja da Apple atualmente entre Birmingham e a região metropolitana de Nashville. Ela é conhecida por ter sido inaugurada — em maio de 2008 — com um gigante iPod nano de terceira geração na sua vitrine.

A nova loja será ao ar livre, no mesmo lado do Bridge Street Town Centre. No mapa do shopping já é mostrado onde ficará a nova loja, que será inaugurada no dia 31 de agosto (sábado próximo), às 10h da manhã pelo horário local.

Ainda não há imagens da nova Apple Bridge Street, mas caso a empresa divulgue algumas fotos, atualizaremos este post.