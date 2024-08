Como colocar uma assinatura personalizada no Gmail [iPhone, iPad e web]

Nós já ensinamos como é possível colocar uma assinatura personalizada de email usando o aplicativo nativo Mail do iPhone/iPad e do Mac. Se estiver usando outra solução para ler e enviar mensagens do tipo, isso também pode ser facilmente feito.

Neste artigo, mostraremos como fazer exatamente isso no Gmail do iPhone/iPad e também pela web, se estiver acessando-o no seu navegador preferido. Vamos lá?! 🌎

Como colocar uma assinatura personalizada no Gmail pelo iPhone/iPad

Com o app aberto, toque nos três risquinhos (no canto superior esquerdo) ou deslize o dedo da direita para a esquerda.

Acesse “Configurações” e entre em “Configurações da assinatura”. Ative “Assinatura” e adicione, no campo abaixo, a nova assinatura desejada. Quando estiver satisfeito, toque em “OK” para salvar.

O Google afirma que, caso você não crie uma assinatura no app do Gmail, as novas mensagens de email usarão a assinatura que tiver sido configurada pelo computador.

Como colocar uma assinatura personalizada no Gmail pela web

Acesse a página de configurações do Gmail no seu navegador preferido. Com a aba “Geral” selecionada, vá até a seção “Assinatura”, adicione o texto da sua assinatura e, se preferir, formate a mensagem adicionando uma imagem ou alterando o estilo do texto.

Quando estiver satisfeito, clique em “Salvar alterações”.

Você também pode criar múltiplas assinaturas no mesmo local e escolher qual será usada em novos emails e em respostas/encaminhamentos.