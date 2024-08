Crie notas, lembretes e eventos em um único lugar com o Capture

Há quem diga que os apps Notas (Notes), Lembretes (Reminders) e Calendário (Calendar), da Apple, deveriam ser transformados em uma única ferramenta, já que muitas vezes acabamos escrevendo uma nota que deveria ser um lembrete, um lembrete que deveria ser um evento no calendário, um evento no calendário que deveria ser uma nota e por aí vai.

Se você é uma dessas pessoas, saiba que existe um app que se propõe a fazer exatamente isso — e tudo por um preço relativamente acessível! Falo do Capture, aplicativo desenvolvido por Furkan Simsir e que está disponível no Mac, no iPhone, no iPad e até mesmo no Apple Vision Pro!

Com uma interface bonita e direta ao ponto, a ferramenta deixa você criar listas, eventos, lembretes e mais sem precisar escolher uma dessas opções; basta abrir ou invocar o app e começar a digitar qualquer que seja a ideia que tenha passado pela sua cabeça. Também é possível acessar o app rapidamente por meio dos seus vários widgets.

O Capture consegue detectar datas automaticamente conforme você as digita, então fica mais fácil distinguir uma simples nota de um evento ou lembrete, por exemplo. Ele também suporta a criação de listas, as quais permitem separar suas tarefas de acordo com categorias, como “pessoal” ou “trabalho”. Ainda sim, você pode mover uma tarefa para o app Calendário, caso ache melhor.

Há ainda outras duas vantagens para usuários de dispositivos da Apple: a sincronização com o iCloud e a integração com a folha de compartilhamento (share sheet) do iOS. O primeiro recurso significa que, não importa de onde você esteja escrevendo as suas notas, elas sempre estarão disponíveis para você no app; já o segundo, que você pode salvar links rapidamente no Capture enquanto está navegado pelo Safari, por exemplo.

Compatível com o iOS/iPadOS 17, o macOS Sonoma 14 e o visionOS 1 ou superiores, o Capture sai por R$4 mensais, R$12 anuais ou por R$24 numa compra única.

