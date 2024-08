Kevan Parekh substituirá Luca Maestri no cargo de diretor financeiro da Apple

Após pouco mais de uma década, o atual CFO da Apple, Luca Maestri, deixará de ocupar o cargo no fim deste ano e será sucedido por Kevan Parekh, atualmente vice-presidente de planejamento financeiro e análise da empresa — cuja importância cresceu nos últimos anos.

Segundo o anúncio, a transição do cargo ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025. Após a virada de chave, Maestri continuará a liderar as equipes de serviços corporativos, respondendo ao CEO da Apple, Tim Cook.

Luca tem sido um parceiro extraordinário na gestão da Apple a longo prazo. Ele tem sido fundamental para melhorar e impulsionar o desempenho financeiro da empresa, se envolver com acionistas e introduzir a disciplina financeira em todas as partes da Apple. Temos a sorte de continuar a nos beneficiar da liderança e da visão que tem sido a marca registrada de sua gestão na empresa. —Tim Cook, CEO da Apple.

Parekh, por sua vez, está na companhia há 11 anos e atualmente lidera as equipes de planejamento financeiro e análise, relações com investidores e pesquisa de mercado. Antes dessa função, ele já encabeçou os times de finanças, marketing, vendas e serviços pela internet da Maçã.

Por mais de uma década, Kevan tem sido um membro indispensável da equipe de liderança financeira da Apple e ele entende a empresa de dentro para fora. Seu intelecto aguçado, julgamento sábio e brilhantismo financeiro fazem dele a escolha perfeita para ser o próximo CFO da Apple.

Tendo assumido o cargo de CFO da Apple em maio de 2014, Maestri executou, durante seu tempo na posição, investimentos essenciais e praticou uma disciplina financeira robusta, uma política que ajudou a empresa a quintuplicar o crescimento da receita.

É o maior privilégio da minha vida profissional servir a empresa mais inovadora e admirada do mundo e trabalhar lado a lado com um líder tão inspirador quanto Tim Cook. Estou ansioso para a próxima etapa do meu tempo na Apple e tenho enorme confiança em Kevan enquanto ele se prepara para assumir as rédeas como CFO. Ele é realmente excepcional, tem um profundo amor pela Apple e sua missão, incorporando a liderança, o julgamento e os valores que são tão importantes para essa função. —Luca Maestri, CFO da Apple.

Essa substituição para o cargo de CFO já havia sido especulada por Mark Gurman (da Bloomberg) em uma matéria na qual ele também analisou possível sucessores para outros cargos do alto escalão da companhia. No caso de Cook, por exemplo, um dos candidatos mais fortes à posição de CEO é o atual vice-presidente de engenharia de hardware da empresa, John Ternus.