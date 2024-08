Receita Federal realizará leilão com iPhones, iPads, Macs e mais produtos

Acontecerá, em setembro, um novo leilão da Receita Federal com mercadorias apreendidas pelo órgão — entre as quais estão produtos da Apple.

Os itens estão armazenados em Fortaleza (CE) e, ao todo, há 54 lotes com dispositivos como iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, AirPods e até AirTags, entre outros acessórios.

Como sempre, não há informações detalhadas sobre os aparelhos disponíveis no leilão. Os produtos não têm garantia e podem vir sem acessórios, usados ou até mesmo sem funcionar (detalhe que costuma ser informado). A Receita Federal não realiza entregas, portanto, é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Confira-os na seguinte tabela:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 5x AirTag R$6.200 2 1x Apple Watch SE

3x iPhone 7 Plus R$15.000 3 3x iPhone 11

1x iPhone 8 Plus R$9.600 4 4x iPhone 8 Plus

2x iPhone 8 R$14.700 5 1x iPhone 7 Plus

1x iPhone XR R$9.600 9 2x Apple Watch Series 7 R$17.400 10 1x iPhone 8

1x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR R$9.600 12 1x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR R$16.800 13 3x iPhone 11

1x AirPods Pro (geração não especificada)

3x iPhone XR R$26.700 14 1x iPad Air (5ª geração)

AirPods Pro (2ª geração)

1x iPhone 11

1x iPhone 12 R$5.500 15 1x iPhone 7 Plus

4x iPhone 8 Plus

1x iPhone 11

1x iPhone XS Max R$5.500 16 1x iPhone 12 Pro

1x iPhone 12

1x iPhone XR

6x iPhone 11 R$33.000 17 1x iPhone 11 Pro Max R$2.700 18 1x iPhone 7

1x iPhone 8 Plus

1x iPhone X R$3.700 19 1x iPhone 8 Plus

1x iPhone X

1x iPhone XR

3x iPhone 11 R$3.700 20 2x iPhone 8

1x iPhone 8 Plus

1x iPhone 7 R$18.000 21 3x iPhone 8 Plus

2x iPhone XR

3x iPhone 11

2x iPhone 11 Pro Max R$9.000 23 1x iPhone (modelo não especificado) R$2.700 24 1x iPhone 8 R$14.100 26 iPhone XR R$17.800 27 1x iPhone XR

6x iPhone 11

1x iPhone 12 R$19.800 32 2x iPhone 8 Plus

3x iPhone 7 Plus R$10.800 33 1x iPhone SE (geração não especificada)

1x iPhone 7 Plus

3x iPhone 8 Plus

1x iPhone 11 R$2.700 34 1x iPhone 8 Plus

1x iPhone XS

2x iPhone XR R$14.500 35 2x iPhone 8

1x iPad mini (6ª geração) R$7.500 36 1x iPhone 8

1x iPhone XR

1x iPhone 11 R$8.000 38 2x iPhone 11

2x iPhone XR R$7.000 40 2x iPhone 13

1x iPhone 13 Pro Max

2x iPhone 12 Pro Max

1x Apple Watch SE (geração não especificada)

2x Apple Watch Series 3 R$26.000 41 1x iPhone 12 Pro R$2.400 42 3x iPhone 12 Pro Max R$6.200 43 1x iPhone 12 Pro Max R$2.700 44 1x iPhone 12 Pro R$2.400 45 2x iPhone 12 Pro R$4.800 46 13x EarPods

3x Apple Pencil (modelo não especificado)

2x Magic Mouse (geração não especificada)

2x AirPods (modelo não especificado)

259x acessórios diversos da Apple R$39.000 68 9x iPhone 12 Pro Max

9x iPhone 11 R$15.000 70 2x iPhone 8

1x iPhone 8 Plus

1x iPhone 7

2x iPhone 7 Plus

1x iPhone XR R$25.000 73 MacBook (modelo não especificado) R$1.900 74 1x MacBook Air (M1)

3x Apple Watch Series 7 R$5.100 75 1x iPad (modelo não especificado) R$1.100 80 1x iPhone XR R$5.100 82 1x iPhone 8 Plus

1x iPhone 7 Plus R$6.500 83 1x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Watch SE (1ª geração)

1x iPhone 7 Plus (sem caixa e acessórios) R$9.600 85 1x Apple Watch Series 3

1x Apple Watch Series 7 R$7.100 89 1x iPad Air (5ª geração)

1x iPad (9ª geração)

1x Apple Watch SE (geração não especificada) R$9.000 90 2x iPhone 8

1x iPhone 8 Plus

2x iPhone 7 R$6.100 93 4x iPhone 8

4x iPhone 7

1x iPhone 8 Plus

2x iPhone 7 Plus

1x iPhone 6S R$7.900 94 1x iPhone 7 Plus

1x iPhone 8 Plus R$5.600 95 1x Apple Watch SE (1ª geração) R$5.000 97 1x iPhone 7 Plus

1x Apple Watch Series 7

1x iPad mini (geração não especificada)

1x iPad Air (geração não especificada) R$16.000 98 1x iPhone 8

2x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR

1x iPhone 13 R$8.600 102 4x iPhone 11

5x iPhone 8 Plus

1x iPhone X R$9.100 109 3x iPhone XR R$6.900 113 3x iPhone 13

1x iPhone 14 Plus

2x iPhone 11 R$15.000 114 1x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR

1x iPad (10ª geração) R$9.900

Vale notar que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Como faço para participar?

O processo é totalmente digital. Para participar, é necessário possuir um CPF válido e um certificado digital ativo. O acesso ao leilão é feito pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

As propostas poderão ser enviadas a partir das 8h do dia 18 de setembro e serão aceitas até às 21h do dia 25/9. A sessão de lances está prevista para o dia 26/9, às 10h.

Há lotes em que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar. Para mais informações, basta acessar a página do leilão.