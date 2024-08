Visando robôs, Apple estaria trabalhando em nova interface alternativa à Siri

Embora tenhamos avançado bastante no que se refere a aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) nos últimos anos, ainda estamos distantes de um cenário de filmes de ficção, com robôs em nosso cotidiano. De acordo com o jornalista Mark Gurman em sua newsletter “Power On” (na Bloomberg), no entanto, se depender da Apple teremos mudanças relevantes nessa área nos próximos anos.

Já falamos algumas vezes sobre o robô de mesa que a Maçã supostamente está desenvolvendo visando um possível lançamento a partir do ano que vem, mas segundo Gurman, os planos da empresa para a área vão bem além desse produto. Há na companhia um trabalho de exploração que começou em 2020 e continua bastante vivo atualmente, especialmente com o boom envolvendo inteligência artificial.

Entre os planos da Apple, por exemplo, estaria a produção de robôs que poderiam realizar algumas tarefas domésticas para os usuários, como colocar roupas em uma máquina de lavar ou esfregar a louça. No entanto, essas ideias ainda estariam bem distantes e não passariam de rascunhos em um quadro branco atualmente, já que a empresa está priorizando o que é mais palpável para o momento.

Dentro da Apple, embora alguns considerem um exagero, outros acreditam que este é o momento perfeito para um investimento pesado em robótica. Produtos do gênero poderiam resolver com facilidade alguns problemas atuais, como a necessidade de ir buscar um dispositivo sempre que se precisar dele ou até mesmo de realizar alguma verificação em sua casa quando não estiver nela no momento.

Mas há todo um longo percurso a se trilhar até se chegar aos planos ambiciosos da Apple nesse sentido; um deles seria o desenvolvimento de uma personalidade. Gurman afirma que, mesmo com os investimentos recentes na Siri, a Apple está trabalhando em outra interface do gênero baseada em inteligência artificial generativa, a qual poderá estar presente já no robô de mesa.

Além disso, a empresa ainda precisará vencer a barreira dos preços bastante elevados envolvendo a robótica atualmente e de todos os problemas técnicos que devem ser superados — como a necessidade de se projetar um hardware que possa percorrer com sucesso espaços desordenados e até mesmo se locomover em residências que tenham mais de um andar.

Voltando ao presente…

Enquanto os robôs ainda estão no campo dos planos, a Apple se prepara para o aguardado evento no qual serão apresentados os iPhones e Apple Watches deste ano — o qual, como o jornalista já havia destacado, deverá acontecer no dia 10 de setembro e incluirá também novos AirPods. Já completamente filmada, a keynote deverá seguir o mesmo padrão e dinâmica dos anos anteriores, mas a Apple estaria planejando algumas mudanças para o pós-evento.

Em uma publicação recente no X (ex-Twitter), Gurman afirmou que a Apple marcou uma reunião obrigatória para os funcionários das suas lojas de varejo para a noite de 12/9 (quinta-feira) ou a manhã de 13/9 (sexta-feira), poucos dias após o evento e cerca de uma semana antes do lançamento dos novos iPhones — o que é atípico, visto que as reuniões de lançamento geralmente acontecem nos domingos.

Em outro post, o jornalista também disse que a Maçã está planejando tornar a Apple Intelligence uma parte chave do discurso de vendas dos novos iPhones nas Apple Stores. Mesmo que os novos recursos de inteligência artificial da empresa não devam chegar aos aparelhos na versão de lançamento do iOS 18, a empresa já começou a treinar seus funcionários de varejo com as novidades.

Ainda falando em estratégias de venda, Gurman afirmou na newsletter que a companhia está adotando uma nova tática para tentar atrair o interesse de visitantes das suas lojas para o Apple Vision Pro, headset de realidade mista lançado no início do ano. Agora, há uma nova sessão do Today at Apple para que funcionários falem sobre o produto e incentivem compradores a participarem de uma demonstração.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.