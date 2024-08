WhatsApp começa a testar filtros e efeitos de AR no seu app para iOS

O WhatsApp começou a liberar para testadores do seu aplicativo no iOS uma série efeitos e filtros de realidade aumentada que poderão ser usados durante chamadas de vídeo para deixar as conversas mais divertidas.

Descobertos pelo WABetaInfo na versão 24.17.10.74 do mensageiro (disponível no TestFlight), esses efeitos dinâmicos dão ao usuário a chance de modificar sua aparência durante uma chamada. De certa forma, essa novidade lembra bastante recursos oferecidos atualmente por serviços como o Google Meet e o Microsoft Teams.

Também foi adicionada uma opção para borrar ou substituir o plano de fundo por uma variedade de imagens predeterminadas. De acordo com as informações, uma vez que um filtro ou efeito de fundo for selecionado, não é necessário ativar essas opções novamente quando você entrar em uma nova chamada, uma vez que o WhatsApp se lembrará das últimas opções escolhidas pelo usuário.

Por fim, há agora uma ferramenta capaz de esconder as imperfeições do rosto da pessoa e dar um verdadeiro “tapa” no seu visual — algo útil para quem acabou de acordar mas já tem que entrar numa chamada, por exemplo —, bem como uma opção que promete aprimorar a visibilidade da sua câmera caso você esteja falando de um lugar escuro.

Esses novos recursos já estão disponíveis para todos os testadores do WhatsApp no iOS. A previsão é que eles cheguem para mais pessoas nas próximas semanas.