Agora é possível ativar eSIM no iPhone pelo aplicativo da Claro

Felizmente, os dias de ter que ir até uma loja da sua operadora para instalar um eSIM no seu iPhone estão ficando para trás. Digo isso porque a Claro estreou nesta semana uma opção no seu app para iOS que dá aos seus clientes a chance de instalar o chip virtual com apenas alguns toques!

Publicidade

Disponível até mesmo para usuários pré-pagos, a novidade estava sendo preparada há algumas semanas e simplifica drasticamente o processo de instalação do eSIM. Vale notar que já era possível fazer isso pelos Ajustes do iPhone desde o iOS 17.2, lançado no ano passado; entretanto, essa opção só estava disponível para clientes pós-pagos.

Agora, qualquer pessoa pode aproveitar a novidade. Para isso, basta abrir o app Minha Claro Móvel no seu aparelho e, na aba “Início”, navegar até a seção “Navegação fácil”, onde a opção “eSIM” fica localizada.

Você precisará cumprir alguns passos antes de poder gerar o seu eSIM. O primeiro deles é criar uma chave para o seu primeiro acesso com o Claro Token — caso você já não tenha feito isso, é claro. Esse processo é simples, bastando selecionar a linha desejada para que o código de verificação seja enviado por SMS. Assim que ele chegar, basta preenchê-lo no campo adequado e tocar em “Continuar”.

Com a chave de acesso do Claro Token devidamente criada, agora vamos para outro passo um tanto chatinho: a validação biométrica. Antes disso, porém, você será recebido por outras duas telas relacionadas ao eSIM, mas basta selecionar a sua linha novamente e depois tocar em “Instalar eSIM”.

A validação biométrica envolve primeiro a confirmação do seu número de CPF. Para isso, basta digitar os primeiros cinco números dele no campo de digitação acima e resolver o CAPTCHA.

Agora, é a hora de tirar a sua foto e de capturar algumas imagens de um documento seu com foto, como o seu RG. Apesar de um pouco chatinha, essa parte é bastante simples, bastando seguir o passo a passo indicado na tela.

Sua biometria demorará alguns minutos para ser validada, mas não precisa ficar com o app aberto esperando que isso aconteça, já que uma notificação será enviada para o seu iPhone quando tudo estiver pronto. Feito isso, volte ao Minha Claro Móvel e selecione novamente a opção “eSIM”.

Publicidade

Agora, você poderá continuar com o processo de instalação do seu eSIM, o que envolve um passo a passo simples. Você pode escolher, inclusive, entre instalar o chip virtual no aparelho atual ou em outro dispositivo.

O processo de instalação é automático, mas caso ele falhe (como no meu caso, diga-se), ainda é possível instalá-lo manualmente nos Ajustes. Nesse caso, é só seguir o caminho indicado nessas telas:

Feito isso, seu eSIM já estará pronto para uso! Você pode refazer esse processo para instalar outro chip virtual caso conte com mais de uma linha por exemplo. Também é possível remover o Nano-SIM físico do seu iPhone, caso tenha completado todas essas etapas.

Publicidade

Uma baita mão na roda, não?

dica do Sadi Oliver Jr.