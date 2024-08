Agora é possível transferir playlists do Apple Music para o YouTube Music facilmente

No começo deste ano, falamos aqui sobre os testes de uma função do Apple Music para transferir músicas/playlists de outros serviços, o que facilitaria (e muito) a migração entre plataformas de streaming.

Embora esse recurso ainda não tenha sido liberado, a Maçã disponibilizou hoje, sem alarde, uma nova opção que permite transferir uma cópia das suas playlists do Apple Music para outro serviço — até o momento, apenas o YouTube Music.

De acordo com uma nova página de suporte, após fazer login na página Dados e Privacidade com o ID Apple com o qual assina o serviço de música, basta que o usuário selecione a opção “Transferir uma cópia dos seus dados”.

Será criada uma cópia das playlists e, desse modo, as que forem transferidas não serão excluídas do ‌Apple Music‌. Já o processo de transferência pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo de quantas playlists estão sendo transferidas.

Para fazer uma transferência, é necessária uma assinatura ativa do YouTube Music. Além disso, outros pormenores incluem:

Apenas as playlists que você criou (incluindo playlists colaborativas que você possui) são transferidas.

Arquivos de música não são transferidos.

Playlists compartilhadas não colaborativas e playlists selecionadas não são transferidas.

As pastas nas quais você organizou suas playlists do Apple Music não são transferidas.

As playlists podem incluir apenas músicas disponíveis no YouTube Music. Se suas playlists tiverem outros arquivos de áudio (como podcasts, audiolivros ou arquivos de áudio enviados pelo usuário), eles não serão transferidos.

A Apple também esclarece que, se você atualizar uma playlist em um serviço depois que ela for transferida, ela não será atualizada na outra plataforma. Ademais, se você cancelar a transferência, as playlists que já foram transferidas permanecerão no YouTube Music.

Após a conclusão do processo de transferência, as playlists do ‌Apple Music‌ aparecerão na aba Biblioteca do YouTube Music.

via MacRumors