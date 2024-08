Chris Pratt, Linda Cardellini e Jude Hill estrelarão “Way of the Warrior Kid”, do Apple TV+

A obra “Way of the Warrior Kid”, do autor Jocko Willink, receberá uma adaptação para o Apple TV+, tendo como as principais estrelas Chris Pratt e os recém adicionados Linda Cardellini e Jude Hill.

Pratt ainda não tem um papel revelado na trama, mas certamente será um personagem crucial para a narrativa; já Hill interpretará Marc, um garoto inseguro vítima de bullying, enquanto Cardellini interpretará a mãe de Marc, Sarah.

Pratt, cabe notar, é conhecido por seu protagonismo em “Guardiões da Galáxia”; Cardellini também é conhecida no Universo Marvel como a esposa de Clint Barton (“Gavião Arqueiro”) — além de ter sido indicada três vezes ao Emmy por sua interpretação em “Dead to Me”; Hill, por sua vez, estrelou “Belfast” e foi indicado ao Oscar.

Atualmente na fase de pré-produção, o filme será desenvolvido pela Skydance em parceria com a Apple, com direção de McG (“Exterminador do Futuro: A Salvação”), e roteiro escrito por Will Staples.

Segundo informações do Deadline, a aquisição dos direitos autorais da adaptação é uma das mais caras do Apple TV+ desde “Emancipation”, filme estrelado por Will Smith.

