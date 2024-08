Como usar os Cartões de estudo no app Livros (Books) do Mac

Se você curte usar o aplicativo nativo Livros (Books) para ler os mais diversos títulos disponíveis, uma dica pode ajudar a melhorar os seus conhecimentos sobre ele — e de uma forma geral, também.

Tratam-se dos Cartões de estudo (Study cards), disponíveis em certos livros interativos dentro do app. Com isso, os destaques e as notas adicionadas estarão disponíveis na forma de cartões de estudo, úteis para que você possa testar a si mesmo.

Veja como usá-los! 📚

Com o app aberto, vá até “Livros” (na barra lateral esquerda) e clique duas vezes em cima do título desejado para abri-lo.

Passe o mouse em cima do canto superior esquerdo até que os botões apareçam, selecione o de “Notas e Destaques” (o terceiro, da esquerda para a direita) e vá até “Fichas”. Se preferir, também é possível ir até Visualizar » Mostrar Fichas na barra de menus ou usar o atalho ⇧ shift ⌘ command S .

Para navegar entre os cartões de estudo, basta deslizar dois dedos sobre o trackpad ou pressionar barra de espaço . Para ver os textos destacados ou os termos do glossário, clique no cartão.

Já conhecia esse recurso? 👨‍💻