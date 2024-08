É possível expelir água do iPhone usando vídeos do YouTube?

No YouTube, existem inúmeros vídeos que buscam recuperar o seu iPhone caso ele acabe entrando em contato com água. Um dos mais famosos atualmente conta com um som (bem desconfortável de se ouvir, por sinal), o qual muitos usuários relataram ter resolvido o problema. O vídeo em questão conta com mais de 45 milhões de visualizações e mais de 140 mil comentários!

O jornalista David Pierce, do The Verge, perguntou para as principais fabricantes sobre o que fazer nesses casos, mas foi apenas direcionado para páginas de suporte com dicas de como evitar molhar o smartphone. Foi só depois de conversas com outras pessoas que ele decidiu arriscar esse método para tentar recuperar o aparelho do seu sobrinho, que caiu em um rio durante uma viagem — e, para a sua surpresa, o vídeo funcionou e o aparelho voltou a funcionar!

A Apple nunca falou sobre o tema, apesar de o sistema de ejeção de água do Apple Watch funcionar praticamente da mesma forma que esse vídeo do YouTube. A empresa de áudio Bose, no entanto, opinou e disse que essa teoria é sólida. Segundo eles, se você conseguir que o alto-falante empurre ar com força suficiente, você pode acabar expulsando gotículas de líquido para fora do dispositivo e, com isso, fazer com que o aparelho volte a operar normalmente.

Por outro lado, a iFixit testou esse método em quatro dispositivos diferentes, sendo um deles um iPhone 13, e mais uma vez o vídeo se mostrou eficaz. A firma de reparos, porém, esclareceu que esse método só funciona para recuperar o alto-falante dos aparelhos. Sendo assim, entradas USB ou P2 podem continuar danificadas pela umidade.

Ou seja, as empresas provavelmente não oferecem esse tipo de função em seus aparelhos por não ter 100% de eficácia, com o smartphone podendo apresentar “sequelas” mesmo depois de secar. Assim sendo, a forma ideal de recuperar o seu celular após um dano do tipo é enviando-o para algum tipo de assistência técnica autorizada, em especial a da própria Apple ou da marca do seu aparelho em específico.

via 9to5Mac