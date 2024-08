Instagram libera novas fontes para Stories/Reels e mais recursos de edição

O Instagram está lançando alguns recursos novos de edição no seu aplicativo. A empresa anunciou que agora você pode desfrutar de novas fontes para os Stories e os Reels, além de adicionar texto nas suas fotos do feed e de sobrepor fotos.

Publicidade

As duas novidades se juntam a outra, que já havia sido liberada semanas atrás: a possibilidade de criar carrosséis com até 20 mídias (entre fotos e vídeos). Confira os detalhes das duas novidades!

Novas fontes nos Stories e Reels

A primeira delas é focada nas postagens nos Stories e nos Reels. A rede social da Meta está adicionando novas fontes, animações e efeitos para serem usados nessas áreas, de maneira com que você encontre uma combinação que seja exclusivamente sua.

new fonts just dropped 💥 pic.twitter.com/g8F3NYySNE — Instagram (@instagram) August 27, 2024 novas fontes acabaram de sair 💥

Juntando com as fontes que já estavam disponíveis, agora há 14 opções diferentes. Para usá-las, basta abrir a ferramenta de texto e tocar no botão de texto para ver as novas fontes.

Adicionando textos e sobrepondo fotos

Agora, o Instagram permite que você adicione textos em cima das fotos que forem postadas no seu perfil, além de também poder sobrepor as imagens usando figurinhas nas suas fotos e carrosséis.

Para fazer isso, basta tocar no botão de texto depois de selecionar uma foto da sua fototeca.

Para adicionar mais imagens, toque no botão da galeria no canto superior direito da tela e na própria figurinha para alterá-la de um retângulo para um quadrado, círculo, coração ou estrela.

Boas novidades, não acharam?! 😉