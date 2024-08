Processos de fabricação dos chips “A18” e “A18 Pro” seriam independentes

Depois de alguns anos reaproveitando o seu chip topo-de-linha do ano anterior nos iPhones “não Pro”, tudo indica que a Apple vai voltar a usar processadores da mesma geração na linha inteira, embora ainda com algumas diferenças.

Recentemente, o leaker Fixed focus digital compartilhou no Weibo algumas informações que podem nos ajudar a entender como exatamente será feita essa distinção entre os dois chips.

Segundo ele, o “A18” e o “A18 Pro” serão fabricados em matrizes independentes. Em outras palavras, isso significa que o primeiro chip não será apenas uma versão “capada” da versão avançada, e sim um processador desenvolvido do zero, com o seu próprio processo.

Além disso, os dois chips deverão contar com seis núcleos de CPU , sendo dois deles de performance e, os quatro restantes, de eficiência. As coisas mudam quando falamos da GPU , já que o “A18 Pro” deverá contar com seis núcleos enquanto o “A18”, com apenas cinco.

Ainda de acordo com as informações, os dois chips terão um espaço dedicado à memória cache reduzido, o que vai de encontro a um outro rumor de que a Apple estaria planejando aumentar a memória cache para abrir espaço para um Neural Engine maior, visando a Apple Intelligence.

De qualquer modo, todas essas informações serão confirmadas (ou não) no dia 9 de setembro próximo, quando a Apple realizará o evento especial “It’s Glowtime”. Ansiosos?

via Wccftech, TudoCelular.com